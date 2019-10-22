 В Николаеве полицейские задержали мужчину, который раскладывал по городу черепа из-за бывшей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
В Николаеве полицейские задержали мужчину, который раскладывал по городу черепа из-за бывшей
22.10.2019 18:46
Полиция Николаева поймала мужчину, которые раскладывал в городе черепа из-за неудачной любви Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->