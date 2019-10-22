 В ГПУ создали департамент по преступлениям в Крыму и на Донбассе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В ГПУ создали департамент по преступлениям в Крыму и на Донбассе
22.10.2019 19:43
В ГПУ появился департамент, который будет заниматься преступлениями на Донбассе и в Крыму Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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