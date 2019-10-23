 Полиция расследует как умышленное убийство гибель от взрыва гранаты гвардейца батальона "Донбасс" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Полиция расследует как умышленное убийство гибель от взрыва гранаты гвардейца батальона "Донбасс"
23.10.2019 09:24
Полиция расследует как умышленное убийство взрыв гранаты в Киеве и гибель служившего в АТО мужчины Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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