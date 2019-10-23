Неполитические Сводки
- Полиция расследует как умышленное убийство гибель от взрыва гранаты гвардейца батальона "Донбасс"
- Украина признана страной с самым бедным населением в Европе
- Сенцову вручили в Польше награду "За отвагу и несокрушимость"
- Зеленский встретился со Штайнмайером и обсудил Донбасс
- В Киеве 40 пожарных и 10 машин пытались потушить горящий частный дом
|Полиция расследует как умышленное убийство гибель от взрыва гранаты гвардейца батальона "Донбасс"
|23.10.2019 09:24
|
Поделитесь статьей с друзьями