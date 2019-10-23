Неполитические Сводки
- В Закарпатской области квадроцикл протаранил толпу людей
- Зеленский рассказал, когда пройдет встреча в нормандском формате
- Под Киевом правоохранители за несколько часов задержали похитительницу трехмесячного малыша
- В Киеве супермаркет попал в скандал из-за крыс размером с собаку
- Сивохо решил уйти из шоу-бизнеса из-за назначения в СНБО
|Под Киевом правоохранители за несколько часов задержали похитительницу трехмесячного малыша
|23.10.2019 18:01
|
Поделитесь статьей с друзьями