 В Запорожье мужчина с ножом напал на активистку ромского центра: появились злоумышленника - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Запорожье мужчина с ножом напал на активистку ромского центра: появились злоумышленника
24.10.2019 21:21
В Запорожье мужчина с ножом напал на ромскую активистку: полиция опубликовала фото для розыска Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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