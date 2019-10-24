 Укрзализныця скорректировала график поездов в связи с переходом на зимнее время - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Укрзализныця скорректировала график поездов в связи с переходом на зимнее время
24.10.2019 21:39
График поездов в Украине изменили в связи с переходом на зимнее время Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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