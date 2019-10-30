Неполитические Сводки
- В МИД РФ подтвердили переговоры с Украиной по новому обмену заключенными
- Горбатюк за последний месяц работы в ГПУ получил почти миллион гривен зарплаты
- Рики Мартин и его супруг вновь стали родителями: раскрыты имя и пол ребенка
- В Китае владелец кафе перекрасил собак в панд ради привлечения посетителей
- Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс
|Рики Мартин и его супруг вновь стали родителями: раскрыты имя и пол ребенка
|30.10.2019 12:34
|
Поделитесь статьей с друзьями