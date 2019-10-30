 "Слугу народа" подловили в Раде на переписке с проституткой: он назвал это провокацией - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Слугу народа" подловили в Раде на переписке с проституткой: он назвал это провокацией
30.10.2019 17:28
Нардеп Слуги народа во время заседания Рады переписывался с проституткой Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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