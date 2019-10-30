Неполитические Сводки
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|Столтенберг уверен, что оккупированный Донбасс вернется под контроль Украины
|30.10.2019 17:47
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