Неполитические Сводки
- Кулеба занял пост главы Комиссии по вопросам евроинтеграции
- Накормили коноплей: в Германии людей на поминках угостили наркотиками
- В Кабмине заявили о невозможности выплаты пенсий на оккупированном Донбассе
- Вышел украиноязычный трейлер нашумевшего фильма "Джентльмены"
- С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах из-за смерти обвинителя
|С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах из-за смерти обвинителя
|30.10.2019 19:38
|
Поделитесь статьей с друзьями