 В Кабмине заявили о невозможности выплаты пенсий на оккупированном Донбассе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Кабмине заявили о невозможности выплаты пенсий на оккупированном Донбассе
30.10.2019 20:15
Коляда заявила, что выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе нет возможности Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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