 Арахамия рассказал, чем для Яременко может закончиться скандал с его перепиской - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Арахамия рассказал, чем для Яременко может закончиться скандал с его перепиской
31.10.2019 15:01
Арахамия заявил, что Яременко может покинуть пост председателя комитета по вопросам внешней политики Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->