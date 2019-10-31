 Арахамия рассказал, когда начнут разрабатывать законопроект об особом статусе Донбасса - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Арахамия рассказал, когда начнут разрабатывать законопроект об особом статусе Донбасса
31.10.2019 21:28
Законопроект "Об особом статусе Донбасса" начнут разрабатывать в Верховной раде после встречи в нормандском формате Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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