 Всегда поддерживайте своих детей: Даша Астафьева рассказала про буллинг в детские годы - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Всегда поддерживайте своих детей: Даша Астафьева рассказала про буллинг в детские годы
31.10.2019 22:40
Даша Астафьева рассказала про издевательства одноклассников в детстве и о методах борьбы с комплексами Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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