 На Филиппинах погибли 19 человек и 21 получил травмы из-за падения грузовика в пропасть - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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На Филиппинах погибли 19 человек и 21 получил травмы из-за падения грузовика в пропасть
01.11.2019 09:01
На Филиппинах 21 человек получил травму и 19 погибли в результате падения грузовика в овраг Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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