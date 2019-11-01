 Гончарук объяснил, кто несет ответственность за отсутствие тепла в домах украинцев - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Гончарук объяснил, кто несет ответственность за отсутствие тепла в домах украинцев
01.11.2019 19:25
Гончарук заявил, что за несвоевременное теплоснабжение в домах украинцев отвечает местная власть Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->