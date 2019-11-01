 Блондинка в законе: Ким Кардашьян перевоплотилась в культового персонажа и поменяла цвет волос - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Блондинка в законе: Ким Кардашьян перевоплотилась в культового персонажа и поменяла цвет волос
01.11.2019 20:02
Блондинка в законе и в розовом мини: Ким Кардашьян повторила знаменитый образ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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