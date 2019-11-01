Неполитические Сводки
- В обновленный список памятников под угрозу попал Нотр-Дам, Священная долина в Перу и остров Пасхи
- В Раде заработала е-регистрация нардепов
- Умер самый популярный енот в мире с 1,4 млн подписчиков
- Хакеры взломали WhatsApp и получили доступ к телефонам чиновников 20 стран
- Ефросинина показала фигуру в купальнике и повеселила фанатов историей поездки в Мексику
|В обновленный список памятников под угрозу попал Нотр-Дам, Священная долина в Перу и остров Пасхи
|01.11.2019 23:29
|
Поделитесь статьей с друзьями