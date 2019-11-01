 В обновленный список памятников под угрозу попал Нотр-Дам, Священная долина в Перу и остров Пасхи - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В обновленный список памятников под угрозу попал Нотр-Дам, Священная долина в Перу и остров Пасхи
01.11.2019 23:29
Во Всемирный список памятников под угрозой исчезновения попал Нотр-Дам, Долина в Перу и остров Пасхи Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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