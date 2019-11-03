Неполитические Сводки
- Украинская актриса стала лауреатом престижной кинопремии
- Вырубка тропических лесов оказалась намного опаснее, чем предполагали экологи
- В Николаеве поймали известного в криминальном мире главаря преступной банды
- В Гонконге протестующие разрушили несколько зданий и подожгли станции метро
- В Киеве до конца года перекрыли движение по улице Покровской
|В Николаеве поймали известного в криминальном мире главаря преступной банды
|03.11.2019 10:46
|
Поделитесь статьей с друзьями