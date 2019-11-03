 Вырубка тропических лесов оказалась намного опаснее, чем предполагали экологи - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Вырубка тропических лесов оказалась намного опаснее, чем предполагали экологи
03.11.2019 11:04
Ученые заявили, что вырубка тропических лесов намного опаснее, чем предполагалось ранее Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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