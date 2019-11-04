Неполитические Сводки
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- Двое погибших: появились новые подробности ДТП возле ТРЦ Lavina Mall
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- Кабмин утвердил проект Госбюджета-2020 ко второму чтению
- Смертельное ДТП: возле ТРЦ Lavina Mall три человека погибли в трагической аварии
|Двое погибших: появились новые подробности ДТП возле ТРЦ Lavina Mall
|04.11.2019 12:48
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