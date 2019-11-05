 Главный фанат: в США кот выбежал на поле прямо посреди футбольного матча - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Главный фанат: в США кот выбежал на поле прямо посреди футбольного матча
05.11.2019 16:56
В США кот решил прогуляться по полю во время футбольного матча: матч остановили на несколько минут Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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