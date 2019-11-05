 Все как в тумане: в центре Киева остановилось движение из-за прорыва трубы с горячей водой - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Все как в тумане: в центре Киева остановилось движение из-за прорыва трубы с горячей водой
05.11.2019 17:51
В центре Киева машина провалилась в яму с горячей водой Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->