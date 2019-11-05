Неполитические Сводки
- Зеленский распорядился перевести админуслуги в строительстве в электронный формат
- Коммунальщики заверили, что не будут отключать воду в связи с прорывом на Шота Руставели
- В ВРУ внесли доработанный проект Госбюджета-2020
- Шварценеггер встретился с известной 16-летней эко-активисткой
- В Мексике расстреляли семью мормонов из девяти человек
|Коммунальщики заверили, что не будут отключать воду в связи с прорывом на Шота Руставели
|05.11.2019 21:16
|
Поделитесь статьей с друзьями