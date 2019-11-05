 Коммунальщики заверили, что не будут отключать воду в связи с прорывом на Шота Руставели - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Коммунальщики заверили, что не будут отключать воду в связи с прорывом на Шота Руставели
05.11.2019 21:16
В Киеве людей, живущих возле места прорыва трубы, переподключат к другим магистралям Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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