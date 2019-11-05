Неполитические Сводки
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- Все как в тумане: в центре Киева остановилось движение из-за порыва трубы с горячей водой
- В Ужгороде остановили вспышку дифтерии
- В Японии создали коллекцию украинских народных вышиванок
- Зеленский распорядился перевести админуслуги в строительстве в электронный формат
|Все как в тумане: в центре Киева остановилось движение из-за порыва трубы с горячей водой
|05.11.2019 22:28
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