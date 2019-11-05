 Убийство не предел: в Житомирской области супруги, убившие дочь, получали после ее смерти деньги - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Убийство не предел: в Житомирской области супруги, убившие дочь, получали после ее смерти деньги
05.11.2019 22:46
В Житомирской области родители убили собственную дочь и продолжали получать на нее соцвыплаты Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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