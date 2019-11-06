Неполитические Сводки
- В Кропивницком большая часть города осталась без отопления
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- Трамп пожаловался Волкеру на возможное вмешательноство в американские выборы Украины
- Убийство не предел: в Житомирской области супруги, убившие дочь, получали после ее смерти деньги
- Все как в тумане: в центре Киева остановилось движение из-за порыва трубы с горячей водой
|Трамп пожаловался Волкеру на возможное вмешательноство в американские выборы Украины
|06.11.2019 09:21
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