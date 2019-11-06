 В Киеве остановили работу городской электрички из-за вандалов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве остановили работу городской электрички из-за вандалов
06.11.2019 10:16
В Киеве из-за вандалов остановили работу городской электрички Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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