 Пристайко встретился с МИД Азербайджана и договорился о сотрудничестве стран - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пристайко встретился с МИД Азербайджана и договорился о сотрудничестве стран
06.11.2019 10:52
Вадим Пристайко обсудил с МИД Азербайджана сотрудничество между странами Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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