Неполитические Сводки
- Щенки, завтра я вас всех на ноль умножу: полиция задержала пьяного экс-прокурора за рулем авто
- В Таиланде подросток умер из-за постоянной игры в компьютерные игры
- Пристайко встретился с МИД Азербайджана и договорился о сотрудничестве стран
- В Киеве остановили работу городской электрички из-за вандалов
- В Кропивницком большая часть города осталась без отопления
|Пристайко встретился с МИД Азербайджана и договорился о сотрудничестве стран
|06.11.2019 10:52
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