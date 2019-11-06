 Щенки, завтра я вас всех на ноль умножу: полиция задержала пьяного экс-прокурора за рулем авто - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Неполитические Сводки

Щенки, завтра я вас всех на ноль умножу: полиция задержала пьяного экс-прокурора за рулем авто
06.11.2019 11:29
Полиция задержала за нетрезвое вождение пьяного экс-прокурора, который начал им угрожать расправой Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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