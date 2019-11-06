Неполитические Сводки
- В Мининфрастуктуры заявили, что на потратят на дороги и реконструкции мостов почти 74 млрд грн
- Зеленский указом подтвердил намерение создать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
- В Чернигове сильно возросло количество больных гепатитом детей, которые заразились в столовой
- Щенки, завтра я вас всех на ноль умножу: полиция задержала пьяного экс-прокурора за рулем авто
- В Таиланде подросток умер из-за постоянной игры в компьютерные игры
|Зеленский указом подтвердил намерение создать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
|06.11.2019 12:42
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