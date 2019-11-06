 Зеленский указом подтвердил намерение создать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Неполитические Сводки

Зеленский указом подтвердил намерение создать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
06.11.2019 12:42
Владимир Зеленский подписал приказ о создании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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