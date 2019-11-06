 Гончарук заявил о возможном проведении цифровой переписи населения - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Гончарук заявил о возможном проведении цифровой переписи населения
06.11.2019 16:25
Кабмин рассматривает возможность проведения цифровой переписи населения Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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