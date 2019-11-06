Неполитические Сводки
- Зеленский прокомментировал интерес американского инвестора к покупке "Мотор Сич"
- В Украину запретили ввозить подержанные вагоны из России
- Гончарук заявил о возможном проведении цифровой переписи населения
- Генпрокуратура начала расследовать утерю материалов по делам Майдана
- В Донецкой области автомобиль столкнулся с грузовиком, среди пострадавших дети
|Гончарук заявил о возможном проведении цифровой переписи населения
|06.11.2019 16:25
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