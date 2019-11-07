 Сотрудники НАБУ задержали в Сумах судью, хранившего взятку в банке с горошком - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Сотрудники НАБУ задержали в Сумах судью, хранившего взятку в банке с горошком
07.11.2019 16:25
Работники НАБУ задержали в СУмах судью, который хранил полученные в качестве взятки две тысячи долларов в банке из-под горошка Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->