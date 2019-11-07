 В Верховной раде у нас демократия, но пока: Зеленский рассказал о трудностях в партии "Слуга народа" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Верховной раде у нас демократия, но пока: Зеленский рассказал о трудностях в партии "Слуга народа"
07.11.2019 18:51
Зеленский заявил, что в партии "Слуга народа" есть образованные люди, и есть те, кто "долго въезжает" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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