 Зеленский уточнил вопросы, которые будут подыматься на встрече в нормандском формате - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский уточнил вопросы, которые будут подыматься на встрече в нормандском формате
07.11.2019 19:27
Владимир Зеленский рассказал, о чем будет говорить на встрече в нормандском формате Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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