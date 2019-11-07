Неполитические Сводки
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|Меркель и Столтенберг ответили Макрону на его реплику про смерть "мозга НАТО"
|07.11.2019 20:03
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