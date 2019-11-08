 Бундестаг не смог проголосовать за смягчение Газовой директивы по "Северному потоку-2" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Бундестаг не смог проголосовать за смягчение Газовой директивы по "Северному потоку-2"
08.11.2019 09:57
Бунденстаг не смог набрать достаточное количество голосов для защиты "Северного потока-2" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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