Неполитические Сводки
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|Бундестаг не смог проголосовать за смягчение Газовой директивы по "Северному потоку-2"
|08.11.2019 09:57
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