 Хирурги рассказали о первой успешной операции с пересаженным пенисом спустя полтора года - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Хирурги рассказали о первой успешной операции с пересаженным пенисом спустя полтора года
08.11.2019 12:25
Хирурги заявили про первый в мире успех приживания пересаженного пениса Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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