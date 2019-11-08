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Неполитические Сводки

Украина должна догнать Индию и Китай: Зеленский на международном форуме прокомментировал экономику
08.11.2019 12:43
Зеленский заявил, что верит в возможность поднять экономику Украины до уровня Индии и Китая Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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