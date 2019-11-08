 В Германии перенесли голосование касательно строительства "Северного потока-2" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Германии перенесли голосование касательно строительства "Северного потока-2"
08.11.2019 17:38
Парламент Германии перенес голосование касательно строительства "Северного потока-2" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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