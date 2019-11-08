Неполитические Сводки
- Зеленский провел встречу с миссией ОБСЕ после переноса разведения сил в Петровском
- Трамп готов обнародовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским
- Актеры из "Друзей" показали селфи через 25 лет
- В Германии перенесли голосование касательно строительства "Северного потока-2"
- Международный суд ООН встал на сторону Украины в споре с Россией
|Зеленский провел встречу с миссией ОБСЕ после переноса разведения сил в Петровском
|08.11.2019 19:32
|
Поделитесь статьей с друзьями