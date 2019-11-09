 В Польше задержали по запросу РФ сотрудника Секретариата Рады Мазура: подробности и ответы консула - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Польше задержали по запросу РФ сотрудника Секретариата Рады Мазура: подробности и ответы консула
09.11.2019 18:53
В Польше по запросу РФ задержали сотрудника Секретериата Рады Ивана Мазура: польский консул дал комментарии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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