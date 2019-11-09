 Зеленский требует от правительства создать закон про регулирование деятельности СМИ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский требует от правительства создать закон про регулирование деятельности СМИ
09.11.2019 19:12
Зеленский требуте от правительства создать закон про регулированию СМИ, в том числе ввести запрет на владение РФ украинскими медия Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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