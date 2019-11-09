 Драконовские поправки: в НСЖУ прокомментировал требование Зеленского СМИ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Драконовские поправки: в НСЖУ прокомментировал требование Зеленского СМИ
09.11.2019 19:30
Председатель НСЖУ назвал драконовскими требования к уголовной ответсвенности СМИ от Зеленского Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->