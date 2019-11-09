 Мы не будем больше терпеть это наркоправительство: в Боливии происходит госпереворот - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Мы не будем больше терпеть это наркоправительство: в Боливии происходит госпереворот
09.11.2019 19:48
Президент Боливии заявил о госперевороте: народ обвиняет его в наркодилерстве Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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