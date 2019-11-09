 Россия обвиняет задержанного в Польше ветерана АТО Мазура в участии в Чеченской войне - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Россия обвиняет задержанного в Польше ветерана АТО Мазура в участии в Чеченской войне
09.11.2019 21:54
РФ требует экстрадиции задержанного в Польше украинского активиста Ивана Мазура из-за обвиненией в его участии в Чеченской войне Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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