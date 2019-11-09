Неполитические Сводки
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|Управляющий ЕБРР заявил, что внедрение земельной реформы в Украине может повлечь серьезные ошибки
|09.11.2019 22:30
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