 Управляющий ЕБРР заявил, что внедрение земельной реформы в Украине может повлечь серьезные ошибки - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Управляющий ЕБРР заявил, что внедрение земельной реформы в Украине может повлечь серьезные ошибки
09.11.2019 22:30
Управляющий ЕБРР заявил, что поспешное введение земельной реформы в Украине может привести к небратимым ошибкам Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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