 Более 70 стран обязались уменьшить количество пищевых отходов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Более 70 стран обязались уменьшить количество пищевых отходов
10.11.2019 20:54
Более 70 государств обязались прилагать больше усилий для сокращения количества пищи Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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