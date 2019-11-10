Неполитические Сводки
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|Более 70 стран обязались уменьшить количество пищевых отходов
|10.11.2019 20:54
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Теги: мир события украина для сокращения количества пищи усилий
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