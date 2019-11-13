 Ученые разработали технологию для искусственного интеллекта, которая сможет диагностировать рак - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Ученые разработали технологию для искусственного интеллекта, которая сможет диагностировать рак
13.11.2019 16:12
Ученые придумали, как использовать искусственный интеллект для обнаружения рака Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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