 В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, многие выжившие в тяжелом состоянии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Неполитические Сводки

В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, многие выжившие в тяжелом состоянии
13.11.2019 18:40
В Словакии автобус попал в ДТП: погибли 13 человек, около 20 травмированы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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