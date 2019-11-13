Неполитические Сводки
- Негативный пример: у Лукашенко прокомментировали евроинтеграцию Украины
- В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, многие выжившие в тяжелом состоянии
- Он был огромным: Мэтт Дэймон рассказал, с какой опасностью столкнулся во время поездки в Австралию
- СМИ: Задержанную чиновницу Офиса президента отстранили от исполнения обязанностей
- Яркий свет и гул: в штате Миссури в небе взорвался метеорит
|В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, многие выжившие в тяжелом состоянии
|13.11.2019 18:40
|
Поделитесь статьей с друзьями